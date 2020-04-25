港鐵8折車費7月先有　乘客鬧爆太少太遲

港府在防疫抗疫措施提出補貼市民日常交通費，將由港鐵在今年七月起提供票價八折優惠，為期半年，港鐵會與政府各出八億元。多名乘客批評，港鐵每年均加價但服務不佳，炮轟要等待至七月才推出優惠是太遲，金額亦過少，促請港鐵加碼及加快推出優惠。

港鐵昨日在立法會會議上解釋，由於涉及更改電腦系統，加上今次優惠包括重鐵、輕鐵及巴士，範圍廣泛，需時約八星期更改系統及測試，否則會對乘客造成混亂，但不少乘客均不接受其說法，市民李先生直斥港鐵「年年加價但服務又差」，質疑至七月才推出優惠如同「做騷（表演）」，狠批小恩小惠，無助減輕市民負擔。

另一學生朱小姐指，她家住粉嶺，不時到其他地區，認為車費只有八折是過少，為期半年亦過短，促請延長優惠。市民李小姐亦批評優惠不多，認為在疫情下經濟轉差，港鐵應提早推出優惠。

政府本月初公布相關措施，當局預料每日有逾五百萬人次受惠，又宣布會將「公共交通費用補貼計劃」的門檻，由現時四百元下調至二百元，市民八月中起可領取放寬計劃後的交通補貼，料約三百八十萬人受惠。