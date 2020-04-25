高鐵虧蝕公帑填氹　「搵港人做水魚」港鐵捱轟

廣深港高鐵香港段停運已近三個月，本報昨日頭版報道，根據相關《服務經營權補充協議》，高鐵客量少於預期水平的百分之十五時，政府全資擁有的九廣鐵路需承擔七成虧損，餘數由港鐵承擔，變相政府或要補貼一億六千八百萬元至兩億元「填氹」。有議員昨日引述本報報道，批評港鐵「搵香港人做水魚」。港鐵則指高鐵西九龍站關閉後已零收入，政府亦只是按協議承擔部分損失。

立法會交通事務委員會昨討論港鐵票價事宜，多名議員狠批港鐵推出票價折扣要政府承擔一半，議員鄺俊宇更引述本報頭版報道，批評港鐵經常當港人「水魚」，「報紙大字標題寫住，高鐵蝕錢，唔知使唔使香港人填氹」。他批評社會因疫情受到重創，去年賺逾百億元的港鐵理應承擔社會責任。

港鐵商務總監楊美珍回應指，自西九站關閉後，高鐵香港段陷入零收入的局面，但強調港鐵並無遣散西九站的員工或要求員工放無薪假，又認為政府是按合約承擔一部分損失。

另外，有議員問及港鐵何時會恢復跨境鐵路服務，包括重開西九站、東鐵線羅湖站及落馬洲站。運輸及房屋局稱除鐵路外，該局亦正考量其他跨境陸路交通，但整體何時可恢復，則要視乎疫情最新發展，包括本港是否再有新增本地個案，以及內地疫情是否受控等，又透露港鐵就重開一事已準備就緒，相關員工短時間內可復工，港鐵亦有機制跟進。