東方日報A1：議員斥港鐵賺百億嫌未夠　拒提早推折扣

港鐵減價太遲，被批遠水不能救近火！新冠肺炎疫情重創本港經濟，政府宣布補貼港鐵於七月推出為期半年的票價減兩成優惠，港鐵亦按機制凍結今年百分之二點五五的票價加幅，留待未來兩年追回。多名議員批評港鐵七月才有優惠，難紓緩市民交通負擔，又不滿去年盈餘逾百億元的港鐵仍要政府補貼票價優惠，沒有承擔社會責任。有社福界更稱基層收入大減，「搵食出入交通負擔重」，要求港鐵盡快推行優惠。港鐵則指涉系統問題需用八個星期處理，又承認下次優惠可以做得更快，又稱疫情下客量減少，經營有困難。

港鐵將於七月一日起提供八折票價優惠，損失會由港鐵及政府平分，政府補貼上限為八億元。根據可加可減機制，今年港鐵票價加幅為百分之二點五五，但因去年第四季家庭住戶入息中位數減少百分之二點四八，觸及封頂機制，今年需凍結票價，並留待未來兩年追回。立法會交通事務委員會昨開會討論有關事宜，跨黨派議員均不滿每年「賺到盡」的港鐵仍要向政府尋求補貼，要求港鐵盡快推優惠幫助市民，又炮轟港鐵近年醜聞多多，應放棄在未來追回今年加幅。

議員楊岳橋表示，政府並非即日宣布，翌日即要推出優惠，批評港鐵準備時間太長。另一議員盧偉國直言疫情下民生及經濟受到重創，市民交通負擔沉重，要求港鐵應盡快推出優惠，以解民間疾苦。另有議員指近幾年的經濟情況不容樂觀，要求港鐵豁免今年百分之二點五五的加幅。

社區組織協會幹事施麗珊則表示，社會正面臨最困難的時候，不少市民被放無薪假或被裁員而失去收入，基層交通開支愈見沉重。她指出，港鐵票價昂貴，不少基層出門均不願坐港鐵，「有啲人會行兩、三個站」，又稱有基層被裁員後經常要外出找工作，惟港鐵票價太高，「唔敢去咁遠返工」。她直言港鐵推優惠應比政府決策快，應愈快愈好。

港鐵市務及策劃總經理元立行解釋，今次減價範圍涉及重鐵、輕鐵及巴士，又涉及要更改電腦系統，為確保準確無誤，大約需時八星期更改系統及測試，否則會對乘客造成混亂，希望市民體諒。港鐵又承認應吸取今次經驗，下次推類似優惠時會做得更快。

港鐵商務總監楊美珍則稱，會視乎經濟狀況再決定是否追回有關加幅，又強調疫情下港鐵不能獨善其身，單是今年首三月客量已跌四成，封關措施令羅湖及落馬洲站的租務收入全失，港鐵經營十分艱難。運輸及房屋局副秘書長蔡傑銘承認，政府與港鐵落實細節時曾要求港鐵提供大幅折扣，惟港鐵難以自行負擔有關損失，故政府需斥資補貼。他又稱七月展開優惠並非為慳錢，是因遲推出優惠可等待港鐵乘客量回升，受惠人數會愈多。

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