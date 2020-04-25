探射燈：食環署滅鼠不力　專家冀加強培訓

食環署滅鼠不力，鼠患問題長期困擾各區街市。該署雖引入高科技防治鼠患，惟成效不彰。有滅蟲專家直指，政府部門在滅鼠工作上未能對症下藥，而外判承辦商的技術監管及行政管理工作不善，前線人員缺乏實戰經驗，冀政府加強系統性的培訓。

該署自前年引入的新式氣壓滅鼠器於3個街市進行6個月的測試，卻「1隻老鼠都捉唔到」，當時引入15部、每部2000多港元的氣壓滅鼠器全數遭棄用。至於去年街市安裝的夜視及熱能探測攝錄機，有商販亦反映未有實效，諷刺當局「裝鏡頭拍攝老鼠表演」，「只看不捕」，未能有效減少鼠患。香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，有科技幫助是好事，但要同時確保前線工作有效。

「首先唔好怕麻煩，例如街市有好多長尾老鼠，佢哋會喺天花、冷氣槽、雪櫃頂上面爬落嚟，一到地面就好難杜，因為下面啲食物仲吸引，可以喺上面放餌，老鼠都係取易不取難，食飽毒餌就唔會再去搵食。」梁坦言，街市的鼠患問題難以解決，需多方人員配合，並非「情況唔惡化就得」。

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