探射燈：熟食中心無牌賣酒　議員促堵漏

不論是小酌幾杯，抑或放肆豪飲，到熟食中心大牌檔叫幾碟小炒，啤酒總不可少。然而，東網早前揭發熟食中心的攤檔從未申領酒牌，涉嫌無牌賣酒。有議員認為，食環署有責任監管轄下攤檔營運模式是否符合法例要求。

疫情期間仍有不少食客於熟食中心開懷暢飲。走廊擺放多箱啤酒，有攤檔職員熱情為食客斟酒，又提供冰桶讓顧客冷凍啤酒，相信酒水由攤檔出售，但酒牌局並無食環署轄下熟食攤檔領有酒牌的紀錄。食環署發言人表示，攤檔須申領酒牌才可賣酒，供顧客在其攤檔範圍內飲用，而公共座位間是供所有顧客進食街市熟食中心內各攤檔出售的食物，故屬例外。

議員柯創盛指，現時的熟食中心攤檔牌照屬於早年簽發的「固定攤位（熟食或小食）小販牌照」，而有關酒牌問題亦為歷史問題。他認為食環署作為熟食中心的管理人，有責任檢視轄下攤檔的營運模式是否符合法例要求，並適時檢討法例是否與時並進，堵塞漏洞。

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