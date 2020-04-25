探射燈：食客犯禁惡鼠橫行　熟食中心烏煙瘴氣

新例下有熟食中心猶如無王管，縱容食客5至6人一枱，依舊「啤照隊、煙照索」。

無掩雞籠熟食中心淪另類酒吧娛樂場。食肆及酒吧實施防疫措施，對於性質大致相同、食環署轄下熟食中心大牌檔卻不管用。新例下有熟食中心猶如無王管，不但未有為顧客量度體溫，更縱容食客5至6人一枱，依舊「啤照隊、煙照索」，而與熟食中心相連的街市鼠患亦一直未解決。有議員直指熟食中心恐成新例下的漏網之魚，認為食環署責無旁貸。

「兩支啤酒，唔該！」上水石湖墟市政大廈熟食中心日前傍晚一片熱鬧，數10名食客在場大快朵頤，幾乎每張桌上均放有1至2支啤酒。有食客違例於室內吸煙，旁邊食環署職員卻視若無睹。

周末晚市，旺角花園街市政大廈熟食中心亦有至少3枱食客違反4人一枱的規定，有一枱更多達6人。部分枱與枱之間的距離明顯少於1.5米，多人「除罩」高談闊論，口沫橫飛。有人半裸「隊啤」，有人邊講邊吸煙。牛頭角街市的熟食中心亦有人違反規定，不但5人同枱，更在玩骰盅鬥酒，幾杯下肚後情緒高漲，容易透過飛沫播毒。

此外，深水埗北河街街市的熟食中心並無職員為內進人士量度體溫。而該熟食中心衞生惡劣，隨處都有使用過的紙巾，甚至油污遍地。入夜後更是「熱鬧」，當街市攤檔陸續打烊，街市清潔人員洗地後，老鼠便會出動覓食。有街坊透露，街市鼠患多年都不得改善，毒鼠餌等都沒用作用。另外有街坊指，晚間老鼠眾多，四處出沒，並爬上汽水罐上面，「你話啲人飲咗會點啊！」

黃大仙大成街街市檔主謝先生指，街市的廁所和後樓梯垃圾長期無人清理，衞生環境惡劣。豬肉檔檔主陳先生對鼠患則見怪不怪，「試過塊老鼠膠一晚黏幾隻」，他希望食環署多向檔主發放老鼠膠紓緩問題。

議員柯創盛認為，食環署作為熟食中心的管理人責無旁貸，應跟進轄下場所執行新防疫規例，現狀明顯未能符合要求。他又指街市鼠患問題纏繞多年，於疫情下該署應向前線工友提供更多支援，亦可研究將滅鼠目標加入外判承辦商的合約條款。

食環署發言人回覆指，曾接獲2宗有關牛頭角街市的熟食中心攤檔涉及違例投訴。截至4月16日，該署共巡查約1.53萬次熟食及小食街市攤檔，作出約250次勸喻。另外，過去1年該署在大成街街市及北河街街市分別接獲18宗及5宗有關鼠患的投訴。

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