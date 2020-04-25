許樹昌稱不敢講疫情已受控　倡5.7前無異常爆發可復課

香港昨日(24日)再次出現零確診，本地的新冠肺炎疫情似乎真的有所緩和。中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今早(25日)出席電台節目表示，剛過去的周日(19日)仍然出現本地個案，故現階段不敢講香港疫情已經受控，強調市民不可掉以輕心。

他指，近期的確診患者大部分都是輸入個案，似乎香港現時的防疫措施很有效，但要在28日內完全「零新增確診」是有點難度，建議倘若在下月7日之前都再無異常的社區爆發，或者只有可以追蹤到源頭的零星個案，政府可以考慮逐步放寬各樣的防疫措施，例如公務員可返回辦公室工作，學校亦可復課，惟較高危的場所則要遲一步考慮。

許續指，香港確診者平均住院日數是17日，最長達50日，很多仍然留院的病人都很精神，毋須利用儀器供氧，甚至可以在病房玩電話、打機或做運動，只是等待病毒檢測呈陰性反應便可出院。他相信，康復的病人不會有嚴重後遺症，只有小部分人肺部會纖維化。

他又呼籲家居檢疫人士在檢疫期間若出現病徵，應盡快通知衞生署，否則在檢疫期後外出活動很容易會在社區散播病毒。