刑檢能力差對外解說不足　議員質疑港府換班不換走鄭若驊

港府早前大換班，多名政策局局長離任或調職。建制派議員謝偉俊則今早(25日)在電台節目表示，政府高官換班很正常，新任官員的年紀較輕，相信會帶來新思維。不過，他質疑政府為何沒有換走律政司司長鄭若驊，批評她的刑事檢控經驗和能力有問題，對外解說工作亦不足夠，並舉例指近日有關中聯辦地位的《基本法》第22條爭議，她亦沒有現身澄清，來來去去還是只做仲裁，形容現時好像是只懂甜品的廚師要負責整間大酒店的餐飲。

他又期望新上任的5名局長能夠做到「港事港辦」、靈活處理政策，要懂得與反對派人士溝通，學懂「何時軟何時硬」，並將香港社會的聲音「加以包裝」，傳達予中央。

同場的議員鍾國斌指，多名局長被更換令人感覺高官問責制並非向市民問責，而是向特首問責，離任的官員是因為無法配合特首施政而被撤換。他稱，被換走的局長過去較為低調，亦沒有牽涉重大爭議政策，相信港府未來的施政方針不會變，但近日港澳辦及中聯辦發聲過後，相信很多事情日後需要一些強勢、配合度高的官員肯跟指令做事，加強執行力度。

鍾續指新官員在此刻願意進入「熱廚房」，相信態度一定會很積極，特別是新任政制及內地事務局局長曾國衞是紀律部隊出身，對上級的要求會有較高執行度。