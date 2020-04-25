DSE生提早到場吹風降體溫　有考生嘔吐未有應試

中學文憑試(DSE)踏入第二日，綜合科學、化學及組合科學(化學)三個選修科目今早(25日)開考，考生入場前需通過多重健康審查，包括量體溫及交健康申報表等。葵涌的獅子會中學，有1名考生應試前感到身體不適及嘔吐，因未有發燒，一度嘗試應考，期間獲校方於其書桌上加設透明屏風，減低飛沫傳播之風險。惟開考前數分鐘，該考生即向監考員表示無法應考，並離開試場。

獅子會中學於操場及洗手間外，設置多個相距1米的等候區，並提供酒精搓手液及額外口罩供考生索取，以進一步減低疫情傳播風險。為免體溫過高被拒進場，不少考生均提早約1小時抵達試場，以放鬆心情及作好準備，亦有考生一臉緊張，手持書本作「最後衝刺」。

離開試場的黃同學表示，當時身體有少許不適，加上現場有攝影師進行拍攝，疑因緊張加劇不適，引致無法應考，他表示稍後將求診。獅子會中學校長林日豐補充，涉事學生無發燒，曾於男廁內嘔吐，因該名考生曾嘗試應考，惟其後因「太唔舒服」而告知監考員無法考試，已通知考評局有關情況，並消毒男廁及其使用過的屏風。林指，類似情況並不陌生，過去有不少考生因緊張出現腸胃不適，提醒考生若身體不適應主動告知及求診，再通知所屬中學校長，由校長代其申請考試評估，並不會被取消成績。

居於屯門的陳同學今日特意提早出門，乘搭約1小時巴士抵達試場，「吹凍啲自己先入去(試場)」，以免體溫過高無法入場。他批評考評局早前派發的口罩「太廢」，只好攜帶2個自行購買的口罩作替換。他又指，為免於洗手間染疫，考試期間「無諗住去廁所」。其同行的父親亦表示，為表示支持，特意早起陪同兒子到試場。他又指，考期雖一度因應疫情而押後，惟健康較為重要，不太擔憂其成績。

另一名考生陳同學亦擔憂「跑過嚟」導致體溫過高，特意提早出門。他又指，部分新冠肺炎患者沒有病徵，難以分辨，對試場的防疫措施信心不足。為加強防疫，陳指已帶備消毒紙巾，「一坐低就抹咗先」。