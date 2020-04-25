房協減商戶75%租金少收1億元　料未來10年提供1.8萬單位

新冠肺炎疫情重挫各行各業，商戶及基層市民生計被波及，甚至難以支付日常開支。房協行政總裁陳欽勉今早(25日)在電台節目表示，因應商戶在疫情下經營困難，房協即將推出租金寬免75%的安排。公屋租戶方面，房協會將月初推出的租金援助計劃，擴展到未有受惠的綜援戶。陳又預計房協於未來5至10年可提供1.8萬個單位。

陳提到，政府早前向旗下租戶提供75%租金寬免，房協會跟隨這方向去做，在訂定細節後，便會與租戶溝通，相信措施很快會實施。他表示，房協於去年下半年已因應社會運動向租戶提供減半租金，上月再延長措施半年。計劃令房協在上年度少收超過1億港元，預計進一步寬免75%租金，會再牽涉1億多港元的開支。陳指出房協的經營乃自負盈虧，希望只是特殊情況，惟他強調房協制訂財政預算時，已計入這些不時之需。

建屋方面，陳指疫情對房協的施工量有輕微影響，即將交樓的3個樓盤已在農曆新年前取得入伙紙，惟由於疫情初期時，石屎供應一度暫停，對其他項目的地基工程有影響，但強調興建房屋數量的目標不變。陳又指，房協未來5至10年會提供1.8萬個單位，一直有檢視未來資金流的情況。

至於未補價資助出售房屋出租計劃方面，陳表示推出至今已收到506份申請，長者業主樓換樓先導計劃，亦已收到8宗申請，其中3宗已批出交易許可證。