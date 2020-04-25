警查尖沙咀樓上無牌毒吧　拘男主持3職員39客

警方油尖警區特別職務隊人員經情報分析及深入調查後，鎖定尖沙咀柯士甸路3號商業大廈內一單位，懷疑單位內有不法分子經營無牌酒吧及販運危險藥物。警員於今日(25日)凌晨約1時展開行動，持法庭搜查令突擊搜查該單位。

該個涉嫌用作經營無牌酒吧的單位面積約800平方尺，防守嚴密，設有雙層鋼閘及隔音棉，警員需使用重型爆破工具破門而入。

行動中，警方發現43人在涉案單位內聚集，並於該單位內檢獲一批懷疑毒品，包括約35克懷疑氯胺酮、6克懷疑霹靂可卡因、17粒懷疑忘我類毒品(俗稱搖頭丸)及7粒懷疑硝甲西泮(俗稱五仔)。檢獲的毒品約總值32,500港元。

此外，警方亦在單位內檢獲28支烈酒及207罐啤酒，共值逾3萬港元，另亦有港幣現金約2萬元。警方以涉嫌 「販運危險藥物」、「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及「違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）」將單位內一名姓莊(46歲)男負責人拘捕。

單位內另外3名年齡介乎25至42歲的酒吧女職員則涉嫌「販運危險藥物」、「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。此外，39名酒吧顧客（24男15女，年齡介乎18至58歲）則涉嫌「販運危險藥物」及「在無領取牌照的地方飲酒」被捕。他們亦可能已違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。所有被捕人士現正被扣留調查。

警方表示涉案的酒吧負責人完全罔顧公眾衞生及安全。涉案人士不負責任的行為對自身及公眾構成相當大的健康風險。