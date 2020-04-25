研究證孕婦染新冠肺炎　不會增流產或早產風險

不少孕婦擔心如患新冠肺炎會否影響胎兒，一項研究證實，新型冠狀病毒不會增加流產或自發早產的風險，亦未有明確證據顯示病毒可由母體直接感染胎兒。有份參與研究的中大醫學院婦產科學系教授潘昭頤表示，相關研究是疫情爆發至今，針對孕婦感染新冠肺炎所發表的最大型研究，冀結果可釋除孕婦的疑慮。

研究人員分析內地25間醫院、116個感染新冠肺炎孕婦的臨床記錄及檢測數據，發現患者最常見的病徵為發燒(51%)、咳嗽(28%)，另有23%人沒有出現病徵。研究指，有8人(6.9%)出現嚴重肺炎，但沒有死亡個案，其中一名孕婦在妊娠第一期至妊娠第二期早期之間，出現自發性流產；另有21人(21%)有早產情況，其中6人有早產早期破水，整體在懷孕37周前出現早產的比率為6%；另有一宗個案的嬰兒出現嚴重新生兒窒息，最終不治。

研究亦發現，100名新生兒中，有86人對新冠肺炎病毒檢測呈陰性，未有明確證據顯示病毒可由母體直接感染胎兒。研究結果刊登於醫學期刊《American Journal of Obstetrics and Gynecology》內。