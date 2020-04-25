疫情致5間幼稚園相繼結業　業界批政府援助欠力度

新冠肺炎疫情下復課無期，不少私立幼稚園面臨退學及結業潮等困境。教育局早前指由本年初至今，已收到5間幼稚園和幼稚園暨幼兒中心將會停辦的通知。有教育機構批評政府協助私立幼稚園力度不足，令此等幼稚園只能靠請求業主減租等「自救」；即使如此亦預計行內結業潮未止，估算接下來或再多約20間幼稚園因經營困難而倒閉，「政府一直都忽視私立幼稚園嘅需要！」

疫情下影響私立幼稚園收生及經營情況。德萃小學及幼稚園校董會主席徐飛表示，其教育機構旗下有兩間幼稚園，至今已有120名學生退學。雖然旗下幼稚園上月已收到政府的一筆過津貼及防疫津貼合共約40萬港元，惟仍遠遠不足其營運所需，以致機構股東均需自掏腰包「救亡」，「由疫情至今都係自救！」。他單計由疫情至今的幼稚園業務上已虧蝕約800萬元；指其私立幼稚園主要收入為學費，而最大支出為教師薪金。而目前亦未有裁員、無薪假及減薪安排，希望留住人手及免卻學生日後復課要重新適應教師團體的不便。

徐指出，其機構另一邊廂透過主動去信要求校址業主減租一半、削減如資訊科技及影印等供應商服務等進行「自救」。他得悉不少同業面對倒閉危機，預計會再有結業潮，直斥政府應加大力度協助私立幼稚園度運作，「間間津貼都唔夠，間間都自掏腰包貼錢，建議政府在疫情期間推出每月經營津貼。」徐透露機構在疫情前已就開辦第3間幼稚園簽約及進行裝修，目前會堅持原定計劃，希望疫情更趨穩定，能夠捱過難關。