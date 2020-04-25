團體九龍城派口罩食米　長者憂搶不到清晨6時到場排隊

位於九龍城的富豪東方酒店早前被政府租用作臨時檢測場所，讓需要通宵等候新冠病毒化驗結果的機場抵港人士入住留宿，引起當區居民擔憂。有組織今(25日)於酒店附近，向九龍城區的65歲以上長者派發1萬個口罩、300包米及700支消毒酒精。有長者因擔心拿不到口罩，清晨6時許已到場排隊，亦有90歲長者坐輪椅到場等候。

90歲的黎先生今早約10時到場，行動不便的他由馬頭圍邨寓所坐電動輪椅到場排隊，與妻子同住的他靠不同慈善團體所送贈的口罩應付日常所需，坦言家中只餘下2個口罩，平日需要重複使用口罩，每兩日更換一次。他知道今日有口罩派發便到場排隊，大呻找口罩十分辛苦，「無啊，有得排就去㗎咋，唔要都要㗎啦」。

等待逾5小時終取得口罩的馮婆婆指，由於家中只餘數個口罩，因此6時許便自東頭邨寓所到場排隊。她表示，自己與子女及孫子同住，平日口罩皆由子女負責購買，50個已動輒要價200港元，又貴又不夠用，「我哋老人家又無乜街去，有時攞到佢哋要返工咪畀佢哋用囉」！

榕光社主席聶楊聲表示，今日首150名輪候人士可獲得食米、一卷廁紙及5個口罩，隨後的700人則會獲得10個口罩、消毒搓手液及廁紙。他指物資多數為善長捐贈。問及會否擔心大量長者聚集引起感染風險，他表示「都無辦法㗎啦」，又指派發防疫物資不受禁聚令影響，亦聯絡了逾20個義工在場維持秩序，但有長者在今早6時許便到場，令他們始料不及。

談及近日其機構服務使用者的情況，他指大部分服務使用者皆有申領綜援，因此財政暫未有問題，反指由於近期長者中心未有開放，故「無地方去」的投訴最多。