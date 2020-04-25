再有幼稚園疑停辦　富山嘉德麗突發遷校通告

全港學校因新冠肺炎疫情全面停課，先後有5間私立幼稚園因收入大減而倒閉。位於黃大仙區富山邨的嘉德麗幼稚園，近日突然發通告，通知家長由於該校校舍偏小，未能有足夠活動空間給予學生，而作出遷校決定，由2020/21學年起，家長可選擇改往沙田及黃埔分校就讀。教育局回應時證實幼稚園遷校一事，該局相信區內有足夠幼稚園學額，供受影響學童申請。

東網接獲的通告顯示，校方昨日(24日)上午舉辦遷校座談會，向家長講解具體計劃，並在座談會後安排專車，接送家長到沙田及黃埔分校參觀。有家長向東網表示，其兒子在富山嘉德麗幼稚園就讀N1，停課期間正進行網上教學，完全沒有停辦異樣，但月中收到座談會的通告，才知悉學校的遷校決定，對此感到突然。他指，未必會選擇嘉德麗其他分校，因為距離居住地方太遠，而黃大仙區內仍有其他學校可供選擇。

嘉德麗幼稚園於2011年創立，屬私立學校，沒有參加免費幼稚園計劃，全年學費介乎3.84萬港元至5.04萬港元，共有4間分校，包括沙田、粉嶺、黃埔及涉事的富山分校。東網記者今日(25日)致電校監蕭香慶追問事件，蕭僅表示會稍後回應。

教育局回應指，並沒有收到該校將會停辦的通知，該局已就查詢聯絡學校，據了解，校方計劃在新學年遷校。該局得悉學校已通知家長有關的安排，並會為受影響的學童提供協助。黃大仙區內亦有足夠的幼稚園學額空缺，可讓受影響的學童申請報讀。如有需要，該局會向學校及家長提供適切意見及支援。