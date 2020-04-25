內會開會16次仍未選主席　各界狠批郭榮鏗行徑可恥

立法會內務委員會昨日(24日)召開第16次會議仍未能選出主席，日前亦有民間團體就事件請願抗議，認為主持會議的議員郭榮鏗浪費珍貴的議會時間和納稅人金錢。有議員今(25日)炮轟郭有心拖延選主席流程，又斥郭嚴重違反議員誓詞和公職人員行為失當。有時事評論員則狠批郭行徑可恥，認為若政府現時出手褫奪其議員資格，屬合情合理合法。

郭榮鏗早前被港澳辦和中聯辦點名批評故意「拉布」，拖延內會選主席，更指他涉嫌公職人員行為失當。近日事件亦得到社會關注，可惜連同昨日召開的會議，一共花了逾30小時仍未能選出主席。

同為內會委員的葛珮帆直斥，民主派藉口郭是按議事規則處理選主席事宜是不正確，因為根據議事規則，選主席需於15分鐘內完成。葛認為民主派在「扯貓尾」，並形容他們根本是「厚面皮死拖爛拖」，目的就是拖跨《國歌法》立法。

葛指，郭的行徑是嚴重違反議員誓詞、議事規則和公職人員行為失當，並表示政府早前回應也曾提到，兩辦對郭的批評是鐵證如山、不容抵賴，那麼律政司應盡早採取檢控行動。葛又透露，多名議員早前已促請梁君彥就事件徵詢法律意見，據葛所知，梁正展開徵詢工作，而葛則期望盡快得出結果，以採取進一步行動。

「廿三萬監察」發言人王國興亦狠批郭等泛民議員為了爭取政治本錢，刻意拖延選主席事宜，直斥他們行為可恥。他認為，面對目前內會癱瘓的困局，最直接快捷的方法是由特首指令律政司根據涉嫌公職人員行為失當罪，褫奪郭的議員資格。

對於有意見擔心此做法或會引起質疑，王指目前形勢是郭癱瘓議會運作，令很多議案未能審批，現時使用此方法褫奪其議席屬合情合理合法。惟王指，現時唯一顧慮是政府是否有這個政治擔當和勇氣。