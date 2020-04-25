涉大埔3宗劫案團夥落網　警拘4男子檢利刀鐵錘

昨日凌晨(24日)2時許，一名持刀賊人進入大埔懷仁街一間便利店行劫，惟店內職員即時啟動警鐘，賊人見事敗立即逃走，在附近巡邏的警員接報後，在現場附近進行搜捕，並成功以涉嫌「企圖行劫」拘捕一名本地男子(18歲)，他報稱無業。

大埔警區刑事調查隊經深入調查後，懷疑疑犯與早前2宗行劫案有關，該2宗行劫案分別發生於本月12日凌晨3時許，2名賊人持刀進入太和路一間油站便利店打劫職員，掠走約1,000港元現金後逃去；另一宗則發生於本月20日凌晨約4時，1名持刀賊人闖入大埔運頭角里一間賓館，劫走約4,000港元現金後逃遁，警方調查後，懷疑該宗案件有人負責把風。探員經深入分析及情報搜集後，鎖定2名目標人物，懷疑有人聯同被捕疑犯，一起干犯行劫案。

警方遂於昨日進行一連串拘捕行動，拘捕一名無業男子(32歲)，懷疑與太和油站劫案有關，同時拘捕另一名本地男子(21歲)，懷疑協助行劫賓館。行動中，警方亦搗破一個樓上武器庫，檢獲4把刀及1把長鐵錘，拘捕一名報稱無業男子(48歲)，他疑有黑幫背景。據悉，4名被捕人士互相認識，劫取所得的現金已被用去，4人正被扣留調查，案件交由大埔警區刑事調查隊跟進，不排除有更多人被捕。

大埔警區助理指揮官（刑事）莊成逸表示，由於近期經濟不景，很多人嘗試以不同方式「搵快錢」，當中可能包括非法手段。他又提醒，行劫為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判終身監禁，市民切勿以身試法。