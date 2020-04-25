平機會收1600宗疫情相關投訴　部分食肆涉歧視內地客

新冠肺炎肆虐，香港早前有部分食肆出現包括「不招待內地人」、過去14日曾前往內地或來自湖北人士不得內進等涉歧視行為。平等機會委員會主席朱敏健今(25日)出席活動時表示，在過去幾個月收到與疫情有關的查詢及投訴有1600多宗，當中約千宗為近一個月新增，指數字看似飆升，但其實為同一個案，他又稱新增投訴多為樣辦式，即類似表格形式，內容大致相同，估計為網民於網上使用相同表格遞交。

至於其他600多宗個案主要為疫情間一些以防疫為由作有差別待遇，主要為餐廳、食肆及酒店，例如有商戶對不同身份顧客有不同對待，對講普通話人士以言語不通為由而不作招待，但暫時所有查詢都有同一特徵，全部均非當事人提出，而是一些市民見到一些告示或目睹事發經過。他解釋，由於無當事人，平機會不能作出調解，只可向有關商戶作出口頭勸喻，而有關商戶其後已將告示字眼更改。

另外，平機會發現網上有針對從事某職業人士之言論，例如「如果佢患病就好啦」、「希望人有事」之類幸災樂禍或嘲諷式言論，平機會亦有收到相關查詢。朱指相關言論不可取及理應禁止，但因香港暫時沒有職業歧視條例，所以只能向有關投訴人作出解釋。

被問及政制及內地事務局撤換局長，會否擔心對平機會工作有影響，朱指平機會乃獨立運作，而政制及內地事務局亦一向以支持平機會自行處理投訴為原則，相信不會受人事變動而改變原則。