DSE首2日16000人應考　楊潤雄指大致順利

疫情下中學文憑試(DSE)如期在昨日(24日)開考，教育局局長楊潤雄今日(25日)在社交網站發布貼文，指局方和考評局一直密切跟進試場的運作情況，亦與考評局秘書長蘇國生博士電聯，保持緊密聯繫。他續指開考首2日大致順利，感謝各試場學校同工的悉心安排，特別是加強各項防疫措施，讓同學可以安心考試。

對於有考生因病而未能應試，楊指同學為自己和其他考生的健康著想，這是負責任的表現，又祝願他們早日康復，能夠參加餘下的考試。他指缺席考試的學校考生仍可透過學校向考評局申請成績評估，獲取評級。

楊表示，這2天共有16,000考生參與，過程大致順利，而全港約50,000名考生亦會在下周應考4個核心科目。他指人數增加對試場的運作是一項挑戰，局方必定會全力以赴，又希望全港市民一起支持考生。鑑於考生一般在早上7時至8時期間前往試場，政府部門會採用彈性時間上班，他呼籲全港僱主及僱員響應，盡可能提早或稍遲出門上班，讓考生前往試場時更為順暢。