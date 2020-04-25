促增防護裝備　黎青龍冀勿對罷工醫護秋後算帳

新冠肺炎全球大爆發，大批醫護早在香港出現疫情初期發起罷工，要求政府全面封關。國際肝病權威、香港大學醫學院內科及肝臟科講座教授黎青龍今(25日)接受電台訪問時指，不贊成醫管局向參與罷工的醫護人員秋後算帳，又指政府官員除了拍手表示支持醫護外，更實際的是要為醫護增購更多防護裝備。

黎指出，自己當時聲援醫護罷工，並非贊成罷工，而是支持爭取封關，因當時香港在防疫上已較其他地方走慢一步，且醫護罷工亦非全數罷工，而是輪流進行。他又提到，現時在「不潔小組(Dirty Team)」工作的醫護已十分辛勞，對於有人指醫護「貪生怕死」，令他感到很激氣。

反修例期間，黎青龍曾在醫院集會中現身，他指自己不贊成暴力，但贊成市民和平示威。他感嘆說，以前一直以為香港人只是想着賺錢，故對於港人願意站出來爭取自由感到非常感動，並說：「甘地當時都是這樣。」他直言，擔心自由會愈來愈少，但被問到原因，他僅指「好難答」，形容時代仍在變動，要再觀察中央與特區有何反應。

黎青龍的胞姊、前高官余黎青萍去年反修例期間被委任為監警會新成員，他透露，兩人甚少見面，不會討論社會事件，因兩人看法不同，可能會爭執，但換轉是他，除非採用類似廉政公署的獨立調查方式處理，否則不會接受監警會委任。