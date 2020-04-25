裝天眼捉垃圾蟲　食環署終承認可拍攝容貌　

食物環境衞生署於全港多區安裝網絡攝錄機，打擊非法棄置垃圾，署方多次表示攝錄機無法清晰拍攝到人的樣貌，惟有區議員表示，在多番追問下，食環署承認在特定條件下，攝錄機能夠攝錄到行人的樣貌，有侵犯私隱之嫌。個人資料私隱專員公署指，《私隱條例》有豁免條文，讓資料使用者可使用收集到的個人資料作防止或偵測罪行等用途。

食環署於2018年12月展開試驗計劃，在全港6個非法棄置垃圾黑點安裝網絡攝錄機，打擊非法棄置垃圾行為，並於去年擴大計劃規模，在逾地方安裝合共逾150個300個相關攝錄鏡頭，遍布全港多區。相關計劃曾多次引起公眾對侵犯市民私隱的關注，署方曾表明，攝錄機沒有安裝人臉識別功能或無線射頻辨識功能；食環署中西區環境衞生總監李一鳳去年6月亦曾在區議會會議上表示，鏡頭無法清晰拍攝到人的容貌，只會拍到大概影像。

不過，中西區區議員梁晃維在社交平台表示，接獲食環署回覆稱，在「光線充足、合適角度、正常移動速度同距離及無障礙」的情況下，攝錄機可以拍攝到行人的樣貌；署方亦確認，現時使用的攝錄機最少需要提供到400萬像素錄製影像。

東網翻查資料，食環署於前年6月至去年11月間，曾分別37次向警方及1次向海關提供錄像片段。個人資料私隱專員黃繼兒回覆查詢時表示，私隱公署在過去1年沒有接獲有關食環署閉路電視系統的投訴，但會密切留意事件發展。他又指，任何人如懷疑其個人資料私隱受到侵犯，並能提供表面證據，可以向私隱公署作出投訴。不過，他提及，《私隱條例》有豁免條文，讓資料使用者可使用 收集到的個人資料作防止或偵測罪行等用途。

食環署回覆指，署方已就計劃的執行細節徵詢律政司意見，確保其運作符合香港法例及保障資料原則的要求，署方人員亦會隨機抽樣檢查錄像片段，沒有拍攝到可疑個案的片段會在約1個月被刪除。