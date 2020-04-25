連續17天無新增個案　各校須演習準備復課

澳門當局今(25日)公布，連續17天無新增新冠肺炎個案，確診宗數維持45宗，亦沒有社區傳播現象。山頂醫院醫務主任羅奕龍表示，今日再有1名患者康復出院，至今累計28名患者出院；17名仍住院的患者均屬輕症，而所有密切接觸者亦已解除隔離。鑑於疫情日漸放緩，澳門教青局表示本月20日至29日會於各校進行演習，為下月復課作好準備。

羅表示，今日出院的52歲男居民為澳門第44宗個案的確診者，是第40宗患者的丈夫，亦是第41宗患者的父親。他於上月26日由英國抵港，經港珠澳大橋回澳門時被安排到指定酒店進行醫學觀察。患者於本月初出現症狀並確診，入院21天後出院，將繼續到路環高頂公共衞生臨床中心接受隔離觀察。

教青局副局長龔志明表示，復課演習會於20日至29日於各校進行，當局已向學校發出 「復課指引」，以進行演習。演習期間，教青局局長及主管人員會聯同衞生局人員到校視察，以了解學校的演習情況，並關注校內衞生防疫物資及設備數量。人員亦會與校方溝通，落實復課前後的工作及準備。

龔續指，當局要求學校於復課前對校園徹底清潔消毒，亦會舉辦講解會，以加強復課後的衞生防疫管理及開展健康教育的相關工作。龔又稱下周內會組織兩場與學校負責人的工作會議，以深化細節，為順利復課作支援。