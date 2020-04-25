內會停擺癱瘓立法程序　69項待議及已審法案未處理

立法會內務委員會(內會)的功能主要是為立法會會議作準備，及商議與立法會事務有關的事宜，並審議已提交立法會的法案、成立法案委員會或小組委員會研究法案和附屬法例。然而，內會至今共召開16次會議仍未能選出正、副主席，陷入「停擺」狀態，導致11項待議事項仍未處理，包括3項與立法相關議程及69項待議及已完成審議的條例草案。

內會其中一個重要職能是準備每周立法會大會的議程，但本屆立法會任期由2016年10月中開始，預計於今年7月中完結，而本立法年度則由去年10月中開始，內會至今共召開16次會議仍未能選出正、副主席，估計浪費公帑逾700萬港元。

其實香港法律每一條條例都要經過立法會三讀通過，然後由特首簽署，才能成為法律。內會在三讀中，擔當二讀階段的中止待續與恢復二讀辯論之橋樑。即若內會無法運作，所有條例草案皆受牽連而停滯不前，未能進入二讀辯論，繼而無法完成及落實法案。

本立法年度因至今仍未選出內會正、副主席，故內會現時不能決定是否成立委員會審議政府提交的法案和附屬法例，包括終審法院首席大法官的任命；亦不能聽取法案委員會的報告及為法案進行恢復二讀，受影響的法案包括於2019年5月中已完成法案委員會審議的《國歌條例草案》；及不能決定2019年施政報告致謝動議的辯論安排。