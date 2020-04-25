政Whats噏：警隊IG江永祥拍片　讚一哥理直氣壯做得好

警方官方Instagram（IG）今日（25日）發布一段「5秒答問大會」影片，話要解答早前收集得嚟嘅50條問題，大部分問題都比較軟性，但係當中有幾個問題就比較多人關注，包括「七警案」、「831」及「721」案件等等，亦有問題問到「一哥（警務處處長）幾時落台？」警察公共關係科高級警司江永祥點回應呢？

影片大約長6分鐘，江永祥負責答最後5條問題，當問到「一哥幾時落台？」江就話：「處長理直氣壯做得好，只有懼怕我哋正義嘅人，先會想處長辭職。警隊唔會冇一哥，香港亦唔會冇警隊」；亦有人問及「831 死咗幾多人，證據呢？」江就幽默咁話：「死咗幾多人？死嘅係我嘅腦細胞，畀你哋激死。」

另有人問到「幾時查721」，江指警方一直都有跟進案件，直至目前已經拉咗37人，其中有7個仲落案控告咗；亦有人問到「七警案」入面，有5個警員罪成，警方會唔會道歉？江就重申「處長已經講過，會根據《公務員守則》和《警隊條例》嚴肅跟進，秉公辦理」；有人問及「點解江Sir咁Cute(可愛)」，江就話「其實做警察就唔使cute」。

其餘嘅問題就由一個揸住委任證嘅女警「琪琪」邊行邊答，講有關警隊投考資格、受訓情況等。被問到警察係咪應該政治中立，琪琪話公務員要政治中立，但唔代表政治冷感，仍然可以關心社會，可以有自己嘅睇法。