7000多名滯留印巴港人求助　保安局將包機接返港

印度及巴基斯坦鎖國，有政黨引述保安局稱收到7千多宗滯留當地的港人求助個案，當局已聯繫航空公司，正安排包機從印度及巴基斯坦兩地返港，分批接載港人回來，乘客要支付費用。東網正向保安局查詢。

有政黨約見保安局官員，獲告知當局收到約4千多個來自印度及3千多個來自巴基斯坦的求助個案。當局成功聯繫了不少求助人，並尋求中國駐當地大使館及兩國駐港總領事館協助，當局會以分階段形式，安排包機接載這批港人返港。

當局預料撤離行動，印度方面需要7至10天，巴基斯坦則要3至5天，每班機可接載約300人。返港人士在當地離境及香港入境方面，均須符合及遵守兩地的檢疫隔離政策。

政黨亦表示收到700多宗港人求助個案，涉及逾千人滯留當地，當中包括應屆中學文憑試考生、孕婦及長期病患者，他們極度希望盡早返港。政黨要求當局把有關包機及協助支援的訊息發放至有需要的港人；盡快接觸所有求助者，了解他們需要及困難，給予援助；盡可能先照顧有特別需要回港的人士。