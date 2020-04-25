五一遊行不獲批　勞工團體擬提出上訴

有勞工團體擬於下月1日在港島區舉行勞動節集會及遊行，惟警方昨(24日)以「增加活動參與者及其他市民感染新冠肺炎的風險」為由，禁止上述公眾集會及反對上述公眾遊行。該團體代表對警方的決定感到非常遺憾及不滿，質疑警方決定屬政治審查，又指正考慮提出上訴。

擬發起遊行的職工盟主席吳敏兒對警方決定表示遺憾及不滿，批評警方借「禁聚令」打壓遊行及表達聲音的權利，感到十分強烈的政治審查，擔心未來六四集會、七一遊行等更大型遊行及集會同樣被警方拒絕。

吳指明白疫情下須遵守禁聚令，故早前曾向警方提議遊行時以4人1組，每組相隔不少於1.5米的社交距離式遊行，而遊行人士到達終點後會分批離開，以此平衡公共衞生及市民遊行的權利。不過，她指警方未有在反對通知書對上述建議作任何解釋，僅以違反「限聚令」為由拒絕遊行申請。

警方昨日指，經風險評估後，認為有關公眾集會及遊行屬人多聚集的高危活動，有理由相信舉行有關活動不單會增加活動參與者及其他市民感染新冠肺炎的風險，亦會對所有市民大眾的生命與健康構成重大威脅，危害公共安全及影響他人的權利。因此，警方認為有需要為維護公共秩序、公共安全及保護他人的權利和自由，根據《公安條例》禁止上述公眾集會及反對上述公眾遊行。