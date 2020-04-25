六旬漢墮低息貸款騙案失2萬　警引蛇出洞拉21歲騙徙

警方於昨日（24日）接獲一名63歲男子報案，指他於本月20日接獲推銷電話。該名男子訛稱為銀行機構職員，向男事主推銷低息貸款以進行投資。「職員」其後相約男事主到東涌地鐵站外見面，並要求對方交出2萬元港幣作為開立投資戶口的行政費用。男事主不虞有詐，將2萬元港幣交給該名「職員」後回家等候消息。

男事主其後曾致電銀行機構了解低息貸款計劃，但發現該銀行機構沒有收到其低息貸款申請，懷疑受騙，於是報案，大嶼山警區刑事調查隊第1隊人員及特遣隊人員接手調查案件。

稍後，另一名訛稱為銀行機構職員的男子再致電受害人，並約今日（25日）到東涌地鐵站交予「貸款表格」。警方遂安排探員在附近埋伏，最後拘捕一名21歲姓陳本地男子，涉嫌以欺騙手段取得財產。被捕男子正被扣留調查，警方不排除有更多人被捕。

警方呼籲，市民投資前應諮詢專業人士的意見；準備簽署任何開戶協議、授權書或相關合約前，應了解清楚所有條款及細節。如市民接獲一些來歷不明的推銷電話，一定要核實對方的身份，以免墮入騙案。