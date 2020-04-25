2毒男大埔無牌駕駛　遇路障掉頭走被警斷正

昨日(24日)晚上11時左右，新界北衝鋒隊在大埔林錦公路設置路障檢查點，期間發現一輛可疑私家車掉頭避開路障，警員隨即截停車輛調查。車上2名分別為21歲姓王和16歲姓徐中國籍男子欲逃離私家車，隨即被警員制服。

警員在車內發現約200克可卡因及約500克氯胺酮（俗稱K仔），市值分別約為32萬及33萬港元，以涉嫌「販運危險藥物」罪名將2人拘捕。另外，姓王的司機只持有學習駕駛執照，亦涉嫌「沒有第三者保險下駕駛」及「沒有在持有有效駕駛教師執照的駕駛教師陪同下駕駛車輛」被捕。警方正扣留2人作進一步調查，不排除有更多人被捕。

警方留意到近期的刑事案犯有年輕化趨勢。今年首3個月，大埔警區有多名10至20歲青少年，因干犯各類型的刑事罪行，如傷人、縱火、販毒等被捕，當中有被捕人為中學生，情況令人擔憂。

警方在此呼籲青少年，切勿有錯覺以為年輕等同不需要負上刑責，或者可以獲得輕判。販運危險藥物乃嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處罰款5百萬港元及終身監禁。

警方特此提醒青少年切勿以身試法，以人生前途作賭注干犯罪行，否則面對監禁時只能恨錯難返。煽動年輕人犯法的人，只會躲藏於幕後，不會承擔任何刑罰。警方絕不容忍任何違法行為，必定會嚴肅跟進，將罪犯繩之於法。