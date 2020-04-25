政Whats噏︰頻為綜援負面標籤解畫　羅致光：好過碌爆卡

受疫情影響，失業情況持續惡化，政府早前推出第2輪「防疫抗疫基金」力保就業。不過，政府涉及810億港元嘅「保就業計劃」就被批評未能照顧僱員，特別係幫唔到失業人士。勞工及福利局局長羅致光今日(25日)喺電視節目上話綜援可以為幫到失業嘅市民，仲話申請綜援好過「碌爆卡」（信用卡透支）添！但多名議員就狠批佢呢番言論一如既往咁「離地」，為咗唔想搞失業援助金而轉移視線。

本港失業率攀升至4.2%，係自2010年以嚟嘅高位，羅致光喺節目中話失業率未來再上升都係無可避免，但「樂觀啲睇，應該可能有機會喺5%之下」。面對被各界批評「保就業計劃」未有將資助直接畀僱員，佢解釋若計劃要設計到「滴水不漏」需要花大量時間，工作量亦會大增10至20倍，又指當局係考慮到法律問題，避免僱主喺法律上「畀少咗人工」，甚至低過法定最低工資，變相違反法例。佢又澄清，政府並無要求資金相對充裕嘅大企業，暫時唔好申請計劃。

被問到已被解僱嘅員工未能受惠時，羅致光話就算佢哋拎到遺散費或長期服務金，佢哋都可以申請綜援，仲話好過借錢度日添！佢仲話，雖然好多人對於綜援制度有負面標籤，但綜援真係安全網，仲呼籲市民若果真係有需要就去申請，「唔好走去碌爆卡，因為啲利息好誇張，就算政府日後派咗1萬蚊，分分鐘連息都唔夠還」。佢又話現時嘅綜援援助水平比英國有供款嘅失業保險仲要高添！

勞工界議員陸頌雄（Michael）批評羅致光講咁多嘢，都係為咗唔想搞失業援助金而轉移視線，又提到申領綜援人士必定會有負面情緒，質疑曾任社工嘅羅欠缺同理心。Michael仲話，羅一如既往咁「離地」，雖然提高咗綜援資產限額可以保障到部分人，但就質疑好多失業家庭都冇法受惠，又批評當局未有同時放寬入息限制，令唔少有需要嘅家庭因為「超入息」而未能受惠。

另一議員鄺俊宇（Roy）就炮轟羅致光涼薄，猶如放棄失業人士，又質疑政府好似將社會多咗人拎綜援視為政績咁話喎。雖然羅早前話用綜援代替設立失業援助金可以更快幫到市民，但阿Roy指出申請綜援要交文件、「查家宅」，平時最快都要1個月時間先申請到，更何況依家多咗申請者必然會更慢，仲話就算資產限額提高咗1倍幫助唔大，反問「唔通失業人士要洗晒啲家當先去申請咩」？