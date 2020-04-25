疑無向乳癌患者評估風險　整形醫生4項失德罪不成立

整形外科醫生張永融在2013年為乳癌康復女病人進行抽脂和乳房注脂手術前，被指沒有詳細說明手術風險、充分考慮病人乳癌病史和提供替代治療選擇。女病人手術後發現兩邊乳房不對稱且浮現鈣化硬塊，張被控4項專業失德罪名。醫務委員會經過六輪聆訊後今日(25日)作出裁決，委員認為女病人供詞前後矛盾，亦未有充分證據佐證該項手術有更佳治療做法，故判定張4項專業失德全部不成立。

案情指，A女士2013年6月到張診所求診，指要改善胸部不對稱、鼻頭疤痕，並在面部及小腿打Botox等。張被投訴為A抽脂及乳房注脂手術前，無清楚解釋風險和提供替代方案，亦欠缺為癌症康復者做相關手術的理據。病人事前亦不知悉，該項手術會由兩名醫生一同進行。

醫務委員會檢視證據後，發現A女士證供前後矛盾。A女士向委員會提交投訴信時，聲稱張從未提及脂肪移植手術風險和複雜性，但去年出席聆訊就改口，稱張曾提及手術可致心臟麻痹等風險。委員會認為，雖然A堅稱張未有針對脂肪移植充分解釋風險，但辯方卻能提供相關診斷紀錄。基於疑點利益歸於被告，未能信納A女士説法。至於另一指控就因為改善胸部不對稱，除脂肪移植手術，未有證據顯示有其他適合的治療方法，而在入院紙上亦有寫上另一位女醫生有份參與手術。

委員會主席劉允怡指，案件的指控嚴重且涉大量複雜的法律觀點，故判詞長達19頁。他認為，舉證責任在於控方，出現證供衝突時，律政人員有責任解釋，但在六次聆訊中亦沒有這樣做，故委員會裁定4項指控不成立。