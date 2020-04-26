烈焰吞噬糖水道天橋燒通頂　火警起因待查

北角一條橫跨英皇道的行人天橋，昨晨(25日)接近7時突然起火，火勢甚為猛烈，大半截天橋遭熊熊烈火吞噬，滾滾濃煙席捲半空，更一度傳出爆炸巨響，消防趕至開喉灌救，受火警影響，英皇道行車線及電車路需封閉。消防於半小時後將火救熄，經調查後相信事件有可疑，不排除與一名年約50至60歲中國籍男子有關。警方經進一步調查，暫未能確定起火原因，事件暫列火警處理。

現場為糖水道橫跨英皇道，通往康威大廈的行人天橋，由於被露宿者佔用，擺放了大量雜物及家具。昨晨6時58分，天橋突然起火，波及大量雜物，火勢一發不可收拾，迅速蔓延至天橋各處，大半截範圍登時噴竄熊熊火光，滾滾濃煙衝上半空，更傳出爆炸響聲，途人紛紛走避並報警求助。消防接報後，派出兩隊煙帽隊趕抵現場，開動兩條喉，分別由地面及高空向火場射水灌救，約半小時後將火救熄。附近街坊指，行人天橋被露宿者霸佔，衞生環境惡劣。

消防檢視火場，發現天橋一列鐵皮頂焚毀，部分位置被燒至穿洞，行人通道亦嚴重熏黑，放置橋上大量雜物付諸一炬，幸無人受傷，亦毋需疏散。消防經初步檢視後，認為起火原因不尋常，交由東區警區重案組接手調查。

受事件影響，東區走廊落橋往英皇道、及英皇道來回行車線一度封閉，令現場交通出現擠塞，至近8時路面才解封。另外，有被焚毀的雜物飛墮至橋下路軌範圍，電車公司於火警後派員到場，檢查路軌及電纜，證實無礙後，電車服務也恢復正常。

街坊梁太表示，曾聽聞天橋行人通道衞生環境差，有大量雜物，「唔知上面有咩人住」，她多年未曾使用該天橋。清潔工潘女士指，曾經負責橋上清潔，但橋上放滿雜物，甚至小型煤氣爐、煲、碗碟等煮食用具都有，晚上有10多人在橋上留宿。由於天橋底有行人輔助線，因此市民多數捨橋不用。2018年9月，該行人天橋亦發生火警。