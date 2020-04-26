漁護署懶理餵飼成災　小西灣野豬橫行

漁農自然護理署放任非法餵飼，小西灣野豬大軍亂竄！小西灣龍躍徑一帶常有人上山餵飼野生動物，野豬、雀鳥及松鼠等均為其「食客」，令該處衞生情況惡劣，野豬更因此頻頻出動，惟向政府投訴不果，批評漁護署歎慢板。由於龍躍徑並非禁餵區，漁護署無法就法非餵飼提出檢控，令情況愈見嚴重。漁護署回應指去年共接獲1184宗野豬出沒及滋擾投訴，惟檢控數字僅35宗。

清晨到龍躍徑晨運的郭小姐指，經常能看到至少2人帶到大袋廚餘、生果及麵包上山餵飼野生動物，其中以野豬為主，還有雀鳥及松鼠等。她表示，有其他晨運客常與他們理論，惟對方仍若無其事，反指他們無愛心。郭續稱，食物渣滓無人清理，令衞生環境相當惡劣，容易傳播細菌病毒，擔心即使新冠肺炎疫情減退，亦會招來鼠疫。

她留意到有人幫野豬命名，餵飼時更會大叫「肥婆開餐喇」，又指野豬被人餵飼後出沒次數大增，曾試過逾廿隻野豬出動，直言：「啲野豬突然橫過馬路，畀佢嚇親。」她形容該批人士是好心做壞事，又指自己曾多次致電1823熱線向政府投訴，但經常不通，批評漁護署歎慢板，「冇人投訴咪冇人理」，並炮轟該署只巡查，毫無阻嚇作用。

香港野豬關注組幹事黃豪賢解釋，野豬本身有覓食能力，較常食用泥土根部及昆蟲等，隨意餵飼有機會令牠們健康受損，甚至會產生依賴性。餵飼過後無人清理，亦會有衞生問題，呼籲市民不要隨便餵飼野豬。他認為漁護署可考慮擴大禁餵區範圍，但強調最重要仍是投放資源加強教育。

漁護署回應稱一直關注野豬經常在龍躍徑出沒事宜，並定期派員到龍躍徑巡查，監察野豬出沒的情況。如在巡查期間發現有人餵飼野豬，會勸喻市民停止餵飼。該署去年在龍躍徑共接獲15宗野豬相關的投訴，並在該處安排了3次行動，將12隻野豬搬遷到郊野地方，又指會繼續加強教育活動，以不同的形式宣傳停止餵飼野豬的訊息。

該署稱去年共接獲1184宗野豬出沒及滋擾投訴，並在屬禁餵區的郊野公園及自然護理區等地方檢控了35宗非法餵飼野生動物個案，根據《野生動物保護條例》，一經定罪最高可被判處罰款1萬港元。