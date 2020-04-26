洪水橋電器焚宅火攻五口家　1歲男嬰喪命

客廳電器起火燒屋致一死四傷！元朗洪水橋一單位，昨晚(25日)女戶主煮食期間發生火警，火勢迅速蔓延至全屋陷火海，女戶主拖住兩名年幼子女逃生，遺下約一歲兒子在屋內，有街坊曾拖消防喉灌救，發現「冇水出」。從外返回的男戶主嘗試衝入火場拯救幼子，因火勢太猛而告失敗。消防趕至開喉灌救，合共疏散28人到樓下暫避，約卅分鐘後將火救熄，並救出該名男嬰，惜他送院後不治。男女戶主及兩名子女，疑吸入濃煙亦需送院救治。消息指，起火單位廳中疑有電器燒着，引致火警。元朗警區刑事調查隊接手調查起火原因。

現場為盈福街8號翠珊園14座1樓一單位，面積約470呎，兩房一廳。據悉，單位住有一家五口，37歲姓陳男戶主、34歲姓梁女戶主、5歲女兒、3歲及1歲兒子。昨晚7時許，男戶主外出，女戶主與3名子女在家，她於煮食期間發生火警，火勢一發不可收拾，燃着雜物後極速蔓延開去，未幾全屋已陷一片火海，黑煙亦從窗戶冒出席捲上半空。

女戶主見狀，惟拖住兩名識行識走的子女逃生，留下幼子在屋內。她離家後，即通知丈夫，男戶主聞言後急速趕回家，鄰居發現火警，亦紛紛致電報警。男戶主一度爬上簷篷欲衝入火場救子，惟全屋火光熊熊未能成功，只能站在屋外無奈看着火場。消防到場後，派出兩隊煙帽隊及開動兩條喉灌救，約半小時後將火撲滅，從單位內救出該名男嬰，但他已無呼吸脈搏，送院搶救後終告不治。男女戶主及兩名子女，疑同吸入濃煙不適，分送兩間醫院救治。

據居住於2樓的李生及李太憶述，事發時他們在寓所，女兒看電視時嗅到異味，立即通知兩人。李生望出窗外見到有黑煙升起，遂走到樓下一樓察看，驚見有單位陷入火海，即時敲響消防警鐘，他擬拉消防喉救火，惟發現「消防喉竟然冇水出」，李生因此返寓所告知家人情況。由於大廈內濃煙密布，李生不敢貿然離開，只好留家等候。約20分鐘後，消防到場灌救及協助居民疏散，李生一家人才落樓暫避。李太形容，起火單位「住咗頗多人、我同佢哋有打過招呼，見過其中兩個小朋友，大概4至6歲，唔似係本地人，識講廣東話，住咗喺度唔係好耐」。李太又指，在上址居住約11年，經過今次火警，始發覺「原來得警鐘係work！」

涉事大廈對面的食肆職員表示，事發時見到有女人在窗邊「叫救命」，他走出查看，赫見一樓單位陷火海，多名熱心街坊上前協助，並手持鐵筆等工具，欲攀木梯上簷篷救人。而單位男戶主外出歸來，見到單位起火家人被困，有如發瘋般衝上前，爬水喉上簷篷，協助家人離去。職員又指，從食肆內搬10多桶水、6個滅火筒協助救火，及後見到女戶主及兩名兒童成功逃離，唯一名幼童稍後始被救出，救出時已無反應。