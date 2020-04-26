東方日報A1：又冚樓上毒吧 和勝和操控拘43人

新冠肺炎疫情下，港府實施的禁聚令及停業令至今未解除，「樓上毒吧」卻遍地開花，雙重播毒，罔顧公共衞生風險。警方連日在西九龍搗破三間酒吧，其中在尖沙咀一間由黑幫和勝和操控的樓上吧，揭發有人無牌賣酒及提供毒品，拘捕主持、職員及顧客共四十三人，檢獲毒品及酒類飲品。此外，警方在尖沙咀一間樓上吧及油麻地另一間由和勝和操控的無牌酒吧再拘捕七人。

由和勝和操控的無牌樓上吧位於柯士甸路三號富好中心十七樓，面積約八百平方呎，保安嚴密，特設雙層鋼閘及隔音綿。油尖警區特別職務隊接獲線報，指該樓上吧照開招待客人，不但賣酒，更提供各種毒品。警方追查後向法庭申請搜查令，昨凌晨約一時突擊搜查，利用重型爆破工具破門而入，發現場內有四十三人聚集。

警方在行動中檢獲約卅五克「K仔」、六克「霹靂可卡因」、十七粒「搖頭丸」及七粒「五仔」，檢獲廿八支烈酒及二百零七罐啤酒，另檢獲約二萬元現金。警方經調查後，以涉嫌 「販運危險藥物」、「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及「違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》」，拘捕疑有黑幫和勝和背景的姓莊（四十六歲）男負責人。

三名酒吧女職員（廿五及四十二歲）涉嫌「販運危險藥物」、「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。另廿四男十五女顧客（十八至五十八歲）則涉嫌「販運危險藥物」及「在無領取牌照的地方飲酒」被捕，各人亦違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，正被扣留調查。

同時，尖沙咀分區雜項調查隊亦突擊搜查金巴利道四十號一間樓上酒吧，姓嚴（卅八歲）男負責人涉嫌違反停業令被捕。

另外，警方前晚八時許搜查油麻地廟街廿四號地下一間由黑幫和勝和操控的酒吧，揭發有人無牌賣酒，拘捕一名女負責人（五十八歲）、兩名酒吧男女職員（五十五及五十八歲）及兩男一女客人（卅七至六十五歲），檢獲約一百四十支啤酒及六支紅酒。調查期間，酒吧負責人及職員一度拒絕合作，阻撓警務人員進入酒吧。

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