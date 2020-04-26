我有正能量：運動在線　運動員助學童居家練體能

受新冠肺炎影響，學校停課多時，學生的學習進度大受拖累。有不少教師線上教學，實行「停課不停學」。然而疫症當前，學生亦需要強身健體，增強免疫力。有非牟利機構邀請運動員拍攝家居運動短片，教導簡單動作，讓小朋友和家長進行居家訓練，希望他們可以「停課不停運動」，保持身體健康。

「如果技巧純熟之後，小朋友可以試吓加快速度，甚至向前、向後。」足球教練陳婉婷（牛丸）及香港女子足球代表隊隊長陳詠詩（陳詠）在鏡頭前示範Toe Touch（碰腳尖）。牛丸及陳詠在其中5集短片中，教導小朋友簡單的足球技巧，並以訓練球感為主，有助加強小朋友的肢體協調及提升體能。牛丸讚揚「停課不停運動」計劃的出發點，讓學生繼續居家讀書之餘，可以繼續保持運動量，「長遠嚟講，仲可以培養小朋友運動嘅興趣。」

活動由凝動香港體育基金舉辦，同時邀請多位運動員拍攝教學短片。其中空手道運動員馬文心及胡樂敏（LuLu）教導小朋友一些空手道基本攻擊動作，如上段手刀打、直拳和前腳側踢等，「空手道對小朋友全面發展好有幫助，對於發育嘅小朋友，可以訓練到佢哋嘅爆發力、肌耐力同埋敏捷度。」LuLu指，由於空手道是武術的一種，可以藉此鍛煉小朋友的紀律。馬文心則希望小朋友留在家中亦可以訓練體能，保持健康的體魄，「就算只係屋企嘅一啲物品，都可以成為訓練工具。」

「疫情期間，好多運動訓練班都停咗，我哋唔希望因為疫情而影響小朋友嘅健康。」凝動香港體育基金高級市場及傳訊經理馮曉彤（Christine）表示，2月初得悉停課後，他們在數天內決定拍攝居家運動短片。她指，開初只在機構的社交平台發布，但後來有很多辦學團體及社福機構與他們接洽，希望可以轉發他們的影片，「有超過50間中小學將我哋嘅短片放喺佢哋嘅學習平台上，等學生停課都可以上體育堂。」小朋友看完短片後，亦需要交功課，「小朋友睇完之後係需要拍番條片畀我哋，教練睇完會畀番feedback。」

Christine表示他們會繼續拍攝運動短片，直至復課。未來更會加入一些新興體育項目，邀請各界領袖或名人一同參與大挑戰，甚至會製作插畫短片，向小朋友講解體育精神，從而學懂不屈不撓及團隊精神，「因為我哋嘅受眾有唔少係小朋友，所以我哋都希望用創意嘅方式宣揚體育精神，而且都想佢哋喺疫情期間正面抗疫。」

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