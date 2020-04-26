探射燈：南亞新村烏煙瘴氣　針筒遍地　黑幫招人　罪案頻生

深水埗橋底南亞村遺禍社區20年，經6個政府部門多年推波卸責，幾經波折下，去年才成功清拆。舊村雖拆，新村又起，並在油麻地、佐敦及南昌等地遍地開花，新村依舊烏煙瘴氣、針筒滿地，成多區毒瘤。東網近日更直擊有人非法建屋、打針吸毒及隨處小便，恐淪另類社區播毒黑點。地區人士籲當局盡快設立禁閉營；議員促請正視假難民問題，根治纏擾香港已久的南亞村毒瘤。

南亞村以通州街天橋底毗連通州街臨時街市為主要發源地，該臨時街市建於90年代初，安置舊深水埗街市檔戶及小販，在附近新街市落成後，臨時街市生意一落千丈，並開始有露宿者流連。區內街坊指，約2007年起有越南露宿者落腳，治安及衞生每況愈下，至2009年惡化，加上2012年油尖旺大規模驅趕露宿者，更多人遷至深水埗一帶，當中大部分為持「行街紙」的南亞免遣返聲請者。

南亞幫盤據天橋底建村，木板屋增加至逾200間。村內藏污納垢，不時發生火警、打鬥，有人吸毒、藏械，2013年深水埗警區進行針對露宿者行動，偵破刑事罪行逾300宗。南亞村更淪為黑幫兵竇，2017年有黑幫在村內公然舉行三合會入會儀式，招收南亞人充當死士，引起關注。

但多個政府部門互相卸責，2017年底南亞村始拆屋，每次只處理數間交數。2018至2019年間由民政事務處牽頭的多次聯合行動，如2018年5月，大批食環署職員只清除貼上清拆令的零星木板屋，屋內發現鐵錘及刀等；同年8月，政府逾30人到場拆屋，卻花逾5句鐘清拆6間木板屋，被狠批「做騷」。至2019年1月，各部門才將餘下木板屋夷平，以鐵絲網圍封。

通州街天橋底清拆緩慢，露宿者在周邊地區遍地開花，其中不少人隨即移至通州街公園，至今該公園烏煙瘴氣，生人勿近。東網記者近日巡視直擊有癮君子在光天化日下公然「啪針」，事後整個人迷糊地攤在地上。

南亞人搭建的木板屋零散分布於油尖旺以至南昌一帶。2018年，東網揭發油麻地果欄附近的渡船街行車天橋底淪為南亞新村，至少搭建10間木板屋，村民不諱言由南亞村搬去，但烏煙瘴氣情況依舊，堆積雜物不時發生火警，欄商亦投訴經常被盜竊。

近日記者重返現場，南亞新村雖已被圍封，但有人在外圍搭建新木板屋，雜物及日用品散落一地；雖然疫情緩和，但有南亞人隨地小便，又有女子即場煮食，衞生環境惡劣；有果欄職員亦投訴有南亞人偷生果，問題未見改善。

至於甘芳街、近渡船街遊樂場的天橋底則於2019年被揭淪南亞又一村，原本圍封的鐵絲網遭剪開，空地至少有5間木板屋，地政總署貼出清拆通告多月未拆，遍地針筒及垃圾。日前記者發現仍有零散木板屋分布，部分以竹枝、床褥起「竇」，情況甚至蔓延至佐敦道一帶橋底，部分有南亞人居住。

行人隧道告淪陷，近日港鐵南昌站出口旁的行人隧道內有10多個以木板分隔的「單位」，聚居愈來愈多露宿者，區內人士估計部分為南亞村「遺民」，記者直擊有人「上電」吸毒，地上遺下多支針筒，衞生環境差，播毒風險高。

「趕嚟趕去都冇用，應該要改變個政策有系統咁登記同管理！」油尖旺區區議員許德亮直言，政府不斷驅趕南亞村，令村民擴散，問題沒完沒了，他建議改變策略，用類似露宿者之家的名義作收容及登記。許又指，部分南亞人士與黑幫有密切關係，促警方跟進打擊，並盡早設立禁閉營加強管理。

議員陳恒鑌亦指，疫情下南亞村的衞生情況更加令人關注，政府應以強硬手段去處理，並非拆完屋了事，需持續進行監察，並將有需要個案轉介其他部門。免遣返聲請審批上亦應加強把關及簡化程序，將不符合條件者立時遣返。

民政事務總署發言人指，2017年12月中起聯同相關政府部門在通州街臨時街市外進行16次聯合行動，拆除61個木造構築物，並在去年1月進行最後一次行動後圍封有關位置。