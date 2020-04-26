郭榮鏗拖延選內會主席　張建宗批玩弄程序惡意拉布

立法會內務委員會在民主派拖延下仍未選出正副主席。政務司司長張建宗今日(26日)在網誌表示，內會在議員郭榮鏗主持下，進行第16次會議仍未能選出正副主席，延耗6個月，毫無寸進，批評部分議員明顯玩弄程序，令內會癱瘓，蓄意窒礙政府施政，令人極度憤慨和失望，又指他們以全港市民福祉為注碼是不負責任，目的昭然若揭。

張指出，內會長期停擺，令多項與經濟和民生息息相關的法案及附屬法例，如增加產假日數，未能在內會處理，嚴重影響立法會運作及履行憲制職能，整個議會運作失衡，偏離在《基本法》下立法會應該履行的職責，形容惡意拉布的議員「有破壞，沒建設」。他指，今屆立法會會期尚餘3個多月，如拉布持續下去，最終所有未完成審議的法案在立法會任期完結時即告失效，香港已沒有繼續內耗的本錢，必須撥亂反正，讓議會盡快重回正軌。

他又提到，本地以至外國某些政客於過去一星期，對警方拘捕多名涉嫌組織及參與未經批准集結人士的行動，以及律政司檢控工作作出偏頗評論和無理指控。他重申執法機關的調查工作和律政司的檢控工作，均嚴格按照法律進行，外國政府或國會議員等人均不應干涉香港特區內部事務，或企圖干涉律政司獨立的檢控決定，又指任何不公平和失實指控都不能接受及必須予以反駁。

此外，他提到香港新冠肺炎近日的確診數目回落至單位數，上星期更有兩天「零確診」，但疫情變化可以非常快速，他留意到近日部分市民的防疫意識開始鬆懈，呼籲市民在佛誕及勞動節長假期繼續忍耐，減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動。