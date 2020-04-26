3月失業綜援申請增1.5倍　羅致光堅稱能做安全網

新冠肺炎疫情令香港失業率持續上升，亦令失業綜援的申請個案增加。勞工及福利局局長羅致光今日(26日)發表網誌，指今年3月的失業綜援申請共有1821宗，相對2月的724宗已增加了1.5倍。但他指，失業綜援個案在過往20多年的變化，都反映綜援在香港經濟多年起伏中，發揮安全網功能。

羅指，協助因失業而令家庭收入下降至不能滿足基本生活需要的人士，為以往公援至現時綜援的功能。他指出，2003年9月的失業綜援個案為51,372宗，屬歷史高峰，至2008年金融海嘯，失業綜援個案數字回升，2009年8月升至34,266宗，之後逐步回落，到2019年3月下降至11,696宗，為1996年7月以來最低數字。不過，受中美貿易糾紛、社會事件、疫情發展等影響，香港失業率由去年初2.8%攀升至今年第一季4.2%，失業綜援個案亦上升至今年3月的14,647宗，一年內增加了25%。

他表示，政府今年6月開始透過綜援系統提供為期6個月的「失業支援計劃」，健全人士的資產上限加倍，以一個4人的健全人士住戶的限額為例，便由8.8萬港元增加一倍至17.6萬港元，自住物業暫時豁免資產審查，一個綜援4人家庭平均可獲得每月約1.6萬港元的援助金。他認為，雖然不是一個很高的金額，但亦不是一般評論所指那麼低。

他指，大部分領取失業綜援的家庭都只是短暫需要社會支援，在此艱難時刻，是社會伸出援手的時候，為有經濟需要的家庭提供所需現金支援。