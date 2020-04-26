被斥能力差要換走　鄭若驊網誌補鑊稱檢控不涉政治考慮

政府早前大換班，但民望長期「墊司底」兼被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊仍獲留任，議員謝偉俊昨日(25日)批評她能力有問題，對外解說工作亦不足，質疑為何沒有把她換走。鄭被狠批後才於今日(26日)發表網誌補鑊，解釋檢控決定不涉政治考慮，發出聲明要求律政司放棄檢控、或發表言論企圖左右律政司的獨立檢控決定都必定會徒勞無功，提出所謂「政治檢控」更完全是一個錯誤見解。

她指，《基本法》第63條規定律政司「主管刑事檢察工作，不受任何干涉」，任何海外地方的人企圖令港府改變檢控決定甚至放棄檢控，都是嚴重違反法治精神。她又指，律政司的檢控人員一向獨立行事，不受政治或其他不當或不必要的壓力左右，更加不應被一些海外政客因政治目的，而非基於證據和法律所發表的言論影響。

她表示，每當執法機構完成刑事調查，向律政司徵詢法律意見時，檢控人員會仔細考慮執法機構提交的調查報告及相關資料，除非他們信納在法律上有充分證據支持提出檢控，有合理機會達致定罪，否則不會提出檢控。律政司檢控人員履行職務時，不應該受任何涉及政治因素的影響，案件亦不會因任何人的政治理念或意見而在處理上有所不同。