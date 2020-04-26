反修例及疫情雙重打擊　陳茂波稱未見大規模資金流走

香港接連出現反修例風波及新冠肺炎疫情，外界關注香港的金融地位會否受打擊。財政司司長陳茂波今日(26日)在網誌表示，雖然社會事件及暴力衝擊曾損害市場信心，新冠肺炎疫情亦令港股一度顯著隨外圍受壓，但同樣未見大規模的資金流走。他指，近期港匯持續偏強，徘徊在強方兌換保證水平，甚至多次觸及上限，反映有資金流入。

他續指，雖然有資金持續流入香港，但並不存在大型投機盤或市場操控式的買賣，即使在可見將來市場出現資金流走，港匯轉弱甚至觸及弱方兌換保證，聯匯制度都會繼續發揮作用，維持港元匯率穩定。

他又提到，市場上港元資金的規模及進出情況，會影響銀行的流動性以至借貸意欲，對企業資金周轉造成壓力。近來疫情令經濟活動瞬間冰封，企業資金鏈斷裂，萬一出現倒閉、裁員潮，可能對社會民生和銀行體系造成影響。他指，為了確保銀行的流動性和放貸的空間，聯同金管局推動多方面工作，確保市場上的港元資金、美元資金以及銀行內部的資源，都處於較充裕狀態，冀能便利銀行積極向企業提供貸款，以渡過目前經濟難關。

在金融和資產巿場方面，他指各金融監管機構一直緊密合作監察市場波動情況，政府亦已增加股票市場按金要求，減低現貨市場的槓桿風險。至於房地產市場，經過多輪需求管理措施，加上目前整體供應仍屬偏緊，即使目前樓價仍處市場較難負擔的高水平，但住宅物業市場出現斷崖式下跌的風險不大。他認為，儘管疫情對全球以至香港經濟及金融巿場構成壓力，香港金融風險仍屬可控水平。