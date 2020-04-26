修例風波：母親節正日擬搞遊行　學者斥不合情理法應拒批

反修例風波似有死灰復燃跡象！有網民發起下月10日由尖沙咀遊行到旺角亞皆老街滙豐分行，爭取落實五大訴求，並為七一民陣遊行「熱身」。警方表示，正處理相關遊行的不反通知書申請。有時事評論員表示，現時疫情仍然嚴峻，在「情、理、法」三方面而言，均不應獲得批准，否則會令防疫變得失敗。

網民組織「思穎團隊」日前在網上宣稱，已於今年3月初向警方入紙申請，在今年5月10日下午2時，由尖沙咀鐘樓沿彌敦道，遊行至旺角彌敦道與亞皆老街交界，而遊行的主題是爭取落實五大訴求，相關文宣亦指擬定遊行當日是母親節，藉此「賀一賀」同樣身為母親的特首林鄭月娥。另外，有人在網上宣稱想藉該次遊行來為將於今年7月1日舉行的遊行「熱身」。

警方回覆，收到相關遊行的不反對通知書申請，正在處理。時事評論員陳雲生表示，相關遊行於「情、理、法」三方面而言，均不應獲得批准。他指，現時「禁聚令」仍然生效，未知會否再度延長，而且遊行會導致多人聚集，而警方基於法律亦不應批出不反對通知書。他又指，現時疫情雖然稍有緩和，但防疫不能鬆懈，遊行多人聚集可能令到病毒廣泛傳播，令防疫變得失敗。他又指，遊行當日是母親情，不排除市民可能會出外慶祝，假如當日又有遊行，「啲人又點敢出街」。