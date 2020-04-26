港機場全球首用智能消毒通道　殺菌程序只需40秒

本港海外輸入新冠肺炎的個案增加，令機場成為「播疫」高風險之地！機場管理局正在機場應用最新消毒技術，包括智能消毒通道、抗菌塗層及自動化清潔機械人，保障旅客及機場員工免受感染。局方指，香港國際機場是全球首個機場在實際環境試行「CLeanTech」全身的智能消毒通道設施，消毒程序只需40秒，設施目前專供在機場為抵港旅客執行公共衞生及檢疫相關工作的職員使用。

機管局指，使用智能消毒通道設施的人士須先接受體溫檢測，然後進入密閉通道進行為時40秒的消毒及殺菌程序，該消毒通道的內部表層設有抗菌塗層，可利用光催化及「納米針」技術，遙距消滅人體及衣物上的病毒及細菌，而消毒噴霧亦可進行即時消毒；該消毒通道維持在負壓狀態，避免通道內外環境交叉感染。

此外，機管局亦正測試於所有旅客設施應用抗菌塗層，會應用於客運大樓內經常使用及接觸的設施表面，包括旅客捷運系統及旅客專車的扶手及座位、智能登記櫃枱及旅客登記櫃枱、洗手間、客運大樓座位區、手推行李車、升降機按鈕等。局方於5月完成測試工作後，會考慮將有關技術長遠應用於消毒工作。

另外，機場亦配備自動化清潔機械人，消毒機場的公共地方及旅客設施，機械人具有紫外線消毒燈及空氣過濾器，可全自動化移動，只需10分鐘能有效消滅附近空氣及物件表面99.99%的細菌，並可全日用於客運大樓的公共洗手間及主要運作區。