台北錢櫃KTV旗艦店大火7死54傷　疑電梯加裝工程釀禍

台灣台北市的錢櫃卡拉OK旗艦店，周日（26日）上午發生3級火警，大廈5樓最先起火並迅速蔓延至其他樓層，造成7人死亡，54人受傷，7人命危。有傳5樓當時進行電梯加裝工程，調查人員正查明是否施工不慎釀禍。有民眾表示，大廈內有很多唱K人士被困，有人欲跳樓逃生，火警時無聽到任何警鐘，逃生門亦難以開啟。消防部門確認，現場因施工所以消防系統全部關閉。

位於中山區林森北路旗艦店樓高14層，上午10時許，大廈5樓首先起火並迅速往6樓及7樓蔓延，多個窗戶冒出火舌濃煙，有人在窗戶向外揮手求救。當局接報後立即派出55輛消防車、4輛救護車，共179人趕到現場救援。消防員架起雲梯救出部分受困人士，有傷者需送院治理。火勢於同日上午11時30分左右救熄。

傷者中多人無生命迹象，包括兩名30歲及35歲男子、一名30歲女子，他們分別送往新光醫院、台大醫院及馬偕醫院；另有20歲及40歲男子意識不清，分別送到新光醫院及台大醫院，其餘人士意識清楚。台媒指，消防局、社會局與民政局等會成立應變小組，應對今次火災，目前已完成第3輪搜救。

台北副市長黃珊珊當天中午12時30分趕到現場了解，指經初步調查確定現場有施工，由於消防設備在3月30日申報合格，今日的現場施工與3月底檢查結果不符，要進一步了解疏失，「若有違法該怎麼辦就怎麼辦」；又強調現時優先搶救死傷者，「先把人救出來再說」。

另台北市消防局經初步調查後表示，火場內排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播5項消防設備事發時全部關閉，屬嚴重人為疏失。正進行詳細調查。

公開資料顯示，錢櫃全稱錢櫃企業股份有限公司，1989年3月成立，第一間店正是在林森北路開幕。錢櫃董事長為練台生，目前在台灣共計有16間分店，遍布台北、新北、桃園、新竹、台中、高雄等地。公司1994年12月開始拓展境外分店，以大陸的重點城市為發展對象，惟在2017年時退出大陸市場。