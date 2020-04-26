工資補貼存漏洞　逾80%無薪假員工指無受惠

港府早前推出兩輪抗疫防疫基金紓困及保就業，惟工資補貼計劃存有漏洞，難以阻止僱主藉放無限期無薪假迫走員工。有政黨向放無薪假的打工仔進行問卷調查，發現逾80%受訪者認為自己沒受惠於工資補貼計劃，超過90%人支持設立失業援助金。政黨建議港府盡快設立有別於綜緩的失業援助金，令近期零收入的無薪假員工同樣可受惠，並盡快落實工資補貼計劃細節，加強公眾宣傳及投訴機制等。

工聯會上周三(22日)至昨日(25日)期間，於網上訪問304名放無薪假的打工仔，發現逾半受訪者預期未來就業情況更惡劣，將面對減人手及結業，對就業及收入狀況均感悲觀。對於工資補貼計劃，僅25%受訪者表示僱主會申請，近30%對僱主會否遵守「不裁員」及「全數用於工資」持負面態度。另外，最多受訪者認為最嚴重的社會問題是社會暴力頻仍及失業問題嚴重，分別佔24.7%及21.4%。

任職機場地勤8年的陳先生指出，過往主要負責處理客運及貨運航班，連同超時工作等補貼，每月可獲逾2萬港元工資。惟公司自上月起要求他放2周無薪假，每月薪金大跌40%，僅餘1.1萬港元。他又指，租金連同水電費合共逾6000港元，近期只能依靠母親的生果金及積蓄過活。

議員郭偉強形容工資補貼計劃僅能「止血」，阻止失業率持續攀升，加上部分僱主曾要求僱員無限期放無薪假，變相強迫僱員主動辭職，省去裁員所需的代通知金，促請港府盡快堵塞漏洞，並成立緊急失業援助金。工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪指出，逾20%受訪者認為失業問題屬最嚴重的社會問題，相信港府如未能適切解決事件，未來或再觸發社會不滿。