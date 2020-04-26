紀律部隊出身任政制局局長　藍鴻震讚曾國衞做事乾淨利落

港府內部早前出現「大地震」，多達5個政策局的局長同時換人。對於新出任政制及內地事務局局長的曾國衞是由紀律部隊出身有不少評論，民政事務局前局長藍鴻震今日(26日)出席一個電台論壇時表示，社會毋須對此過分解讀，又讚揚曾做事乾淨利落，並曾協助滯外地港人回港。有學者則認為中央政府希望透過今次換人帶出「做官唔可以錫身」的重要政治訊息，指出特區政府官員不能再以官僚式回應中央的硬任務。

面對外界認為今次換人未能協助提升政府民望，藍強調政府民望在疫情下必定會低。他又認為社會應給予年輕新局長機會，強調外界對他們的評價應基於未來的工作表現。對於有意見指新任民政事務局局長徐英偉有建制政黨背景，或要抗衡現時主要由泛民控制的區議會，藍強調民政事務局工作範疇多，而區議會事務僅屬其中一部分。

恒生大學傳播學院副教授陳智傑指今次政府換人決定並非基於民望，因為政府並無換走民望最低的官員，而新加入政府的官員亦未見能帶動民望，認為今次換人帶出「做官唔可以錫身」的重要政治訊息，指出中央政府重視特區政府官員執行命令的態度，不能夠再以「錫身」、官僚式回應中央的硬任務。

深水埗區議員何啟明則認為部分新入局的官員「唔知乜頭乜路」，並重提新任創新及科技局局長薛永恒在公布獲任命的記者會上的發言，批評他指自己「上任後要擴大網絡」，反映他本身與業內人士並無聯繫。何又認為聶德權由政制及內地事務局局長一職，調任至公務員事務局局長，質疑做法有違政府「用人唯才」思維，反問「政制搞唔掂，管公務員就會管得掂」？