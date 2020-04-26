發展局提供4700個短期職位　最快3個月內落實

新冠肺炎疫情肆虐，失業率飆升，發展局局長黃偉綸今日(26日)發表網誌，指發展局和轄下部門將提供約4700個短期職位，涵蓋不同工種，部分最快可於3個月內逐步落實，以紓緩受新冠肺炎疫情影響而日趨嚴峻的失業情況。

黃在網誌中表示，為配合政府抗疫基金中一系列保就業等措施，該局會在未來一段時間，創造約4700個短期職位，涵蓋不同範疇、不同技能和學歷人士，例如增聘人手改善政府設施的機電裝置系統、加快推行「長遠防治山泥傾瀉計劃」等。另外，發展局亦會為應屆畢業生提供職位，如屋宇測量、城市規劃、產業測量、土地測量及工程的畢業實習計劃。

黃續指，上述新增職位中，政府職位有逾530個，而私人機構則佔約4100個，部分最快可於3個月內逐步落實，當中發展局轄下的機電署已計劃招聘超過1200個臨時職位，為期最長達18個月，而屋宇署則有120個短期職位。至於新創職位將如何招聘，他提到政府短期職位會透過招聘程序聘請；而私人機構的新增職位，主要是政府透過現行合約或新合約安排，向顧問公司或承建商採購服務。