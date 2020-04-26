港專家推算2%病人「復陽」　勿將出院病人視完全康復

醫院管理局昨日(25日)公布，本港目前最少有8名新冠肺炎出院病人出現「復陽」的情況，即患者康復出院後，對病毒檢測再次呈陽性。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超推算，目前本港約有2%出院病人復陽，認為比率不算低，要小心處理，建議為所有出院病人再進行一次病毒檢測，了解有多少名病人復陽，以及找出高風險復陽人士。

梁指，目前本港有逾700人出院，當中約有200人剛出院，未完成14天的醫學監察；已出院、並完成醫學監察的人士約有400至500人，當中有8人出現復陽情況，即復陽人士比率約2%，屬偏高水平。他建議，現階段勿將出院病人視作完全康復，因一部分人體內的病毒或仍未完全清除，建議為所有出院人士再作一次覆檢，避免有個案流入社區。

梁又稱，目前復陽個案分為3類，包括出院後一段時間復陽、出院後有病徵，以及病毒維持一個月仍持續陽性。他解釋，人體的免疫系統會在發現病毒兩星期內產生很強的免疫反應，以消滅病毒，惟此病毒可能有辦法抑制免疫系統，令其在人體內持續逾一個月。他又不排除復陽個案是因為抽樣本的問題；或有病人的病毒量以極低程度複製，令病人身體出現狀況，才令病毒重新活躍。

問及如患者出現抗體，是否代表不會再受感染，梁表示此病毒出現抗體與病毒消除的關係並不密切，最重要是要視乎血液抗體可否中和或抵抗病毒，以流感疫苗為例，接種疫苗的人仍會有感染風險，只是病徵會較輕微而已。