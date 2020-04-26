網民熱話：單車友為破風跟車太貼？　硬撼慢駛轉彎貨車

單車跟車太貼，最終自撼貨車車尾。

「跟車太貼」往往成為交通意外的因素之一，有時不止駕駛者，在單車友身上同樣合用。近日網上流傳一段車Cam片，片中有單車友緊貼一架重型貨車行駛，卻未料貨車打燈慢駛轉彎，單車友疑太貼近貨車，未察覺燈號，最終自撼貨車「撻低」。不過網民卻未寄予同情，反嘲單車友咎由自取。

事發在昨日（25日）下午3時。從Facebook專頁「HongKong CarCam」上載的車Cam片所見，單車友隨一架貨車在山路行駛，期間貨車司機打右燈準備轉彎，單車友疑因跟車太貼未察覺燈號，繼續緊貼貨車前進，結果在貨車停下轉彎一刻，單車友直撼車尾，連人帶車向前仆再「撻低」，幸當時衝力不大，單車友事後慢慢爬頭，相信情況無大礙，至於貨車司機似乎未發現意外發生，繼續開車駛去。

事件惹起不少網民討論，不少人歸咎單車友「跟車太貼」，直指「唔死算佢好彩」、「攞條命嚟較飛」。又稱貨車司機「打晒燈」，錯不在司機，相反單車友「撞花人哋塊尾板」，應該要「賠錢」。亦有人笑言單車友可能利用緊貼貨車擋風減阻力，笑稱「破風變破相」。

網民有話說：

Joe Yu：當自己揸電單車

Alice Kwok：單車問題

Charles Michael Li：過於高估自己技術

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