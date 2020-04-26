東涌污染指數爆錶　港空氣質素或達嚴重水平

香港空氣質素持續轉差，環境保護署自今早(26日)起錄得持續上升的空氣污染水平，預測今日稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達「嚴重」水平。至下午2時，環保署3個路邊監測站均錄得中至高級健康風險級別，銅鑼灣、中環及旺角的指數分別為7、8及8；東涌監測站錄得空氣質素健康指數為10，代表健康風險已達甚高水平。

環保署解釋，香港受一股大陸氣流影響，今日天氣乾燥，部分時間有陽光，吹輕微至和緩東北風。自今早起香港地區錄得較正常為高的臭氧及粒子水平。本地受背景污染較高的氣團影響，日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，特別在巿區部分地區及路邊，較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。署方建議兒童及長者和患有心臟病或呼吸系統疾病的人士應避免戶外體力消耗和在戶外逗留，特別在交通繁忙地方。

根據香港天文台預測，本周中後期風力將逐漸增強，並將受一股海洋氣流影響。環保署預料在此之前，香港的空氣污染仍會維持在較高的水平。