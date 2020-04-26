人間妖域3外籍漢墮色誘陷阱　警拘非洲幫2女賊

警方早前接獲一名(28歲)荷蘭籍男子報案，指於今年2月1日在有人間妖域之稱的中區蘭桂坊消遣時，認識2名非洲裔女子，其後發現一張信用卡不見了，懷疑被人盜去。該信用卡其後被人進行3次交易，事主損失約7,250元，案件列作盜竊及以欺騙手段取得財產。

案件調查期間，警方再接獲另一名(36歲)澳洲籍男子報案，指他於本月18日在蘭桂坊消遣時，認識3名非洲裔女子，其後報案人的銀包不見了，內有2張信用卡，懷疑被人盜去，案件列作盜竊。

中區警區反三合會行動組人員遂於本月23日在蘭桂坊一帶埋伏，鎖定一名(32歲)非洲肯尼亞籍、持「行街紙」女子，懷疑她與上述2宗案件有關，警員截停搜查後，以盜竊和以欺騙手段取得財產將她拘捕。

警員同日亦發現一名(21歲)坦桑尼亞籍女子，在蘭桂坊認識一名(31歲)英國籍男子後，該名女子陪同事主到灣仔區一單位後，懷疑盜去對方個人財產。人員隨即於附近埋伏，拘捕這名女子，並在她身上檢獲該男子的手提電話及信用卡。

案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。警方呼籲市民到於消遣時應盡量小心保管財物，與朋友結伴同行，以免讓匪徒有機可乘。